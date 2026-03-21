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Häuser in Krasnosilska silska gromada, Ukraine

12 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 3 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
ANHANG Ich werde das Haus mit einer neuen Design-Renovierung verkaufen. Das Haus ist mit Aus…
$195,000
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Haus 5 zimmer in Krasnosilka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Krasnosilka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
365 Ich verkaufe ein Haus aus einem Kiefernholz mit Blick auf die Kuyalnitsky Estuary Die Ge…
$50,000
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Haus 6 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 6 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 325 m²
Stockwerk 1/2
13509 Ich werde ein schickes 2-stöckiges Haus auf einem Grundstück von 15 Hektar verkaufen. …
$200,000
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AuraAura
Haus 6 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 6 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 169 m²
Stockwerk 1/2
37641 Selling a 2-storey house in Korsuntsy. House with a total area of ​​169 sq.m. , built…
$74,000
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Haus 3 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
17780. Auf Verkauf 3-stöckiges Stadthaus auf der Straße. Paustowski Die Gesamtfläche des Hau…
$56,000
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Haus 3 zimmer in Iwanowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Iwanowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
25485. Ich verkaufe das Haus. Ivanovo. Gesamtfläche von 80 qm. Wohnzustand. Windows wurden t…
$35,000
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Nils OttNils Ott
Haus 2 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 2 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
30963 A house for sale in the village of Korsuntsi in a residential condition. An ideal opti…
$25,000
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Haus 3 zimmer in Iwanowe, Ukraine
Haus 3 zimmer
Iwanowe, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/1
25439. Ich verkaufe das Haupthaus. Ivanovo. Gesamtfläche von 49 qm. Geplant für 3 Zimmer mit…
$22,500
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Haus 6 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 6 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
KAPITEL 15 Ich werde ein 2-stöckiges Haus mit Reparaturen und Möbeln in den Häusern verkaufe…
$80,000
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Haus 3 zimmer in Korsunzi, Ukraine
Haus 3 zimmer
Korsunzi, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
$40,000
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Haus 3 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/3
20367 3-stöckiges Stadthaus mit Dachboden auf Kotowski Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 7…
$65,000
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Haus 3 zimmer in Ilitschanka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Ilitschanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/2
$55,000
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Immobilienangaben in Krasnosilska silska gromada, Ukraine

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