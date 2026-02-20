Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Karolino Bugazka silska gromada, Ukraine

8 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 6 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 198 m²
Stockwerk 1/2
10247 Ich werde ein Haus mit einem Grundstück in Carolina - Bugaz verkaufen. Im Erdgeschoss…
$205,000
Haus 7 zimmer in Satoka, Ukraine
Haus 7 zimmer
Satoka, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 160 m²
Stockwerk 1/2
14180. Ich werde ein 2-stöckiges Haus im Dorf Zatok in der Nähe des Meeres verkaufen. 7 sepa…
$145,000
Haus 9 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 9 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 9
Fläche 370 m²
Stockwerk 1/3
Nr. 2816. Angebot zum Verkauf Haus am Meer in einem Po. Carolina - Bugaz. Gesamtfläche von 3…
$240,000
Haus 3 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 3 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/3
Nr. 2562. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
$30,000
Haus 4 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 4 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
19752. Zum Verkauf ein Winterhaus auf Carolina Bugaz mit Meerblick. Zwei große Terrassen, ei…
$105,000
Haus 5 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 5 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/3
$90,000
Haus 1 zimmer in Satoka, Ukraine
Haus 1 zimmer
Satoka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/4
10499... Zum Verkauf ein Teil des Hauses im Dorf. Zatok am Meer. Gesamtfläche von 26 qm. Woh…
$18,000
Haus 15 zimmer in Karolino-Buhas, Ukraine
Haus 15 zimmer
Karolino-Buhas, Ukraine
Zimmer 15
Fläche 1 300 m²
Stockwerk 1/4
15887 Ich werde ein 4-stöckiges Haus an der Küste verkaufen, zwischen dem Meer und der Mündu…
$400,000
