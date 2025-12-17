Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Fontanska silska gromada, Ukraine

55 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/10
3 Wohnung im New Ziegelkomplex Fountain Park. Das Haus ist gemietet und besetzt. Nachbarn um…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 1/10
16329. Ich werde ein Einzimmer-Apartment im LCD Fountain Park verkaufen. Die Gesamtfläche vo…
$36,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/10
29165. Verkauf einer Dreizimmerwohnung in der Wohnanlage Fontanka City. Meerblick. Gesamtflä…
$55,000
Eine Anfrage stellen
NicoleNicole
Wohnung 3 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 5/5
13286 On sale three-room apartment by the sea. The total area of 90 sq.m. House built of re…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 7/10
30734 Selling a 1-room apartment in the residential complex Gardens of the Riviera The apart…
$28,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 6/8
29189. Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Riviera Gardens. Gesamtfläche 40 qm…
$23,000
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 7/10
19990 Verkauf einer Einzimmerwohnung im Wohnkomplex Fountain Park. Die Gesamtfläche der Woh…
$34,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/9
24486 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Riviera Gardens. Bequemer Boden. Gesa…
$26,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/10
$84,999
Eine Anfrage stellen
CultureCulture
Wohnung 3 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 7/21
23443 Ich werde eine 3-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Avtorsky District verkaufen, die es …
$65,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/2
25607.. Zu verkaufen 2-stöckiges Stadthaus in einer Elite-Wohnanlage. Ziegel, Gesamtfläche 1…
$105,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 3/11
13364 On sale one-room apartment with repair, furniture and appliances in the residential co…
$54,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 23 m²
Stockwerk 2/11
11605 Selling a smart apartment. The condition from the builders. Metal-plastic windows with…
$17,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/10
20798 Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Park Fontanov. Die Wohnung ist modern…
$44,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 9/11
22759 Zum Verkauf steht eine Einzimmerwohnung in der Wohnanlage Avtorsky. In der Nähe des Ei…
$55,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 5/10
30212 Einzimmerwohnung in einem gemieteten Gebäude in der Wohnanlage Park Fontanov. Das Hau…
$36,700
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 4/20
20763 In der Wohnanlage Black Sea Riviera steht eine Einzimmerwohnung zum Verkauf. Vom Bauhe…
$27,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 4/9
21562. 1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage „Riviera Gardens“. Gesamtfläche 43 qm…
$31,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 9/9
20168 Verkauf einer doppelseitigen Einzimmerwohnung in einem Neubau in der Wohnanlage Rivier…
$55,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
25329...Reihenhaus zum Verkauf an der ersten Fontanka im Riviera-Gebiet. Meerseite, neues Ba…
$140,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/12
28689 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Riviera Gardens. Gesamtfläche 44 qm.…
$22,999
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 8/16
27006 Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung im neuen Wohnkomplex Avtorskiy im Dorf. Kotowski. Liegt…
$65,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 9/9
29132. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Riviera City. Die Fenster blicken au…
$38,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/7
26999. Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in der Wohnanlage „Autorenviertel“. Mit…
$78,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 10/11
11825 For sale a new apartment in a new house in the Fontanka. The area of the apartment is …
$50,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 10/10
26619 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einem Backsteingebäude in der Wohnanlage Forrest. Ge…
$39,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 11/21
$40,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/7
27415. Verkaufe eine großzügige 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage „Autorenviertel“. Gesamtf…
$41,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 7/10
$33,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Fontanka, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Fontanka, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/12
30929.30929. Selling a 1-room apartment in the Riviera Gardens residential complex. Total ar…
$33,200
Eine Anfrage stellen

