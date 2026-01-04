Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Dalnicka silska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Dalnicka silska gromada, Ukraine

10 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Sanschijka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Sanschijka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Warum hast du das getan? Wir bieten ein Hauptziegelhaus von 200 Metern in einem 5-Meter-Ber…
$115,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Dobroolexandriwka, Ukraine
Haus 6 zimmer
Dobroolexandriwka, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 186 m²
Stockwerk 1/2
30023. Zu verkaufen ist ein 2-stöckiges Haupthaus mit der Nutzung europäischer Energiesparte…
$95,000
Eine Anfrage stellen
Haus 11 zimmer in Sanschijka, Ukraine
Haus 11 zimmer
Sanschijka, Ukraine
Zimmer 11
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/3
15897 Selling a 3-storey house near the sea on a plot of 20 acres. The house is equipped wit…
$600,000
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Haus 3 zimmer in Nowohradkiwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nowohradkiwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/1
30668. Ich verkaufe ein Haus in Novogradkovka. Gesamtfläche von 69 qm. Geplant für 3 Zimmer.…
$20,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Nowohradkiwka, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nowohradkiwka, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/1
29734. Selling two houses on the street. Lesnaya. In the first house: three separate rooms, …
$30,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Sanschijka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Sanschijka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 145 m²
Stockwerk 1/2
19502 Verkauf eines zweistöckigen Hauses mit Renovierung in europäischer Qualität und Hausha…
$135,000
Eine Anfrage stellen
AtlantaAtlanta
Haus 5 zimmer in Sanschijka, Ukraine
Haus 5 zimmer
Sanschijka, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/2
10142. . . Wir bieten ein neues 2-stöckiges Haus im Dorf zum Verkauf an. Sanjayka in der Näh…
$300,000
Eine Anfrage stellen
Haus 12 zimmer in Sanschijka, Ukraine
Haus 12 zimmer
Sanschijka, Ukraine
Zimmer 12
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1/3
15875 I will sell a 3-storey house with repairs on a plot of 23 acres. A house without repa…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Hrybiwka, Ukraine
Haus 4 zimmer
Hrybiwka, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 380 m²
Stockwerk 1/2
15143 Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Haus in Mushroom. Die Gesamtfläche von 380 Quadrat…
$439,000
Eine Anfrage stellen
Vienna PropertyVienna Property
Haus 3 zimmer in Roksolany, Ukraine
Haus 3 zimmer
Roksolany, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 196 m²
Stockwerk 1/2
29710. Verkauf eines zweistöckigen Hauses in erster Meereslinie. Gesamtfläche 196 qm. Herges…
$37,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Dalnicka silska gromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen