Wohnimmobilien in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Wohnung 4 zimmer
Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Stockwerk 23/24
Ich verkaufe eine Wohnung von 100 Quadratmetern im 23. Stock in LCD Modern (Geschäftsklasse)…
$116,000
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
