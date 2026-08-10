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Wohnimmobilien in Rajon Beresiwka, Ukraine

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Haus in Beresiwka, Ukraine
Haus
Beresiwka, Ukraine
Fläche 268 m²
33508. Ein Haus zum Verkauf im Zentrum von Berezovka. Die Gesamtfläche des Hauses beträgt 26…
$43,000
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