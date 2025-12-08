Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Avangardivska selisna gromada, Ukraine

40 immobilienobjekte total found
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3648. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 4 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/3
14828 Ich werde ein 3-stöckiges Haus ohne Reparatur auf einem Grundstück von 6 Hektar verkau…
$85,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 3 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
№ 2587. . Verkauf von 2 - x Etagenhaus bei der "Guten" Weltmeisterschaft auf ul. Zvezdnaya.…
$245,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3642. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3637. . . We offer for sale a spacious two-story house only in 7 km. from the city of Odes…
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 5 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Warum sollte die andere Tür mit der alten Dame im Krankenhaus ausgehen? Angenommen, ein gem…
$172,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 4 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 4 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
15860 I will sell a house with a 4 acre parcel in Avantgard. House without repair, which wil…
$145,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 138 m²
Stockwerk 1/2
16089 On sale is a house in Sukh Liman. The house is built according to modern standards. Mo…
$65,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 6 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 185 m²
Stockwerk 1/2
14857 Verkauf eines zweistöckigen Hauses mit Reparaturen im Stadtteil Malinovsky. Das Haus i…
$150,000
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Haus 5 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 5 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
20671 Ich werde ein Haus in Prilimanskoye verkaufen. Zwei vollautonome Wohnhäuser werden ver…
$100,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3644. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 7 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 7
Fläche 433 m²
Stockwerk 1/2
16070 We offer for sale a house on the Vanguard. Two residential floors and a basement ( bil…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 5 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/1
21783 Verkauf von zwei Häusern in Prilimansky. Auf einem Grundstück gelegen, ideal für eine …
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Suchyj Lyman, Ukraine
Haus 3 zimmer
Suchyj Lyman, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
Skandinavischer Stil. Fokus-Detail. Ein Zuhause, das Gleichgewicht bietet. S. An modernes Wo…
$98,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/1
26982 Verkauf eines Hauses in Prilimansky. Gesamtfläche 109 qm. Entworfen für zwei Schlafzim…
$45,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 3 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 113 m²
Stockwerk 1/2
24540 Verkauf eines zweistöckigen modernen Hauses in Avangard 2 Gesamtfläche 113 qm. Konzipi…
$75,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/1
26991. Haus zum Verkauf in der Suchoi-Mündung. Gesamtfläche 65 qm. Konzipiert für drei Zimm…
$43,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 5 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/2
10437 Sales 2 - storey house in the area 7 km. The total area of the house with a garage wi…
$57,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3635. . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of Od…
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 3 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 131 m²
Stockwerk 1/2
21374 Ein Haus steht in der Suchoi-Mündung zum Verkauf. Gesamtfläche 131 qm. Zwei Wohngescho…
$55,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 4 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/1
27626 Verkauf eines Hauses in Avangard auf 6,7 Hektar Land
$140,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 3 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
29215. Verkauf eines Hauses in Avangard. Gesamtfläche 120 qm. Das Haus verfügt über drei Zi…
$105,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 4 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 127 m²
Stockwerk 1/2
27520. Verkauf eines dauerhaften Hauses in Sukhoi Liman Gesamtfläche 127 qm. Erbaut auf zwei…
$68,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3641. . . We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of …
$50,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Nowa Dolyna, Ukraine
Haus 2 zimmer
Nowa Dolyna, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/1
30371 Verkauf eines im Jahr 2024 erbauten Hauses. Mit. Neues Tal. 3 Hektar Land. Staatsze…
$62,500
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Nowa Dolyna, Ukraine
Haus 5 zimmer
Nowa Dolyna, Ukraine
Zimmer 5
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/2
30755Im Mercury-Sportkomplex, nur 10 km von Odessa entfernt, steht ein zweistöckiges Haus zu…
$27,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Awanhard, Ukraine
Haus 6 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
12307 Geräumiges Haus. Die Gesamtfläche von 120 qm. Lebenszustand. Das Haus ist komplett aus…
$80,000
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 6 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 6
Fläche 198 m²
Stockwerk 1/2
31107. Ich werde ein Haus in drei Ebenen im Dorf verkaufen. Strimanskoye, 3 km von Odessa en…
$47,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Nowa Dolyna, Ukraine
Haus 3 zimmer
Nowa Dolyna, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
26536 Verkauf eines zweistöckigen Hauses in Novaya Dolina. Gesamtfläche 125 qm. Konzipiert f…
$40,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 zimmer in Prylymanske, Ukraine
Haus 2 zimmer
Prylymanske, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
№ 3640. . .We offer for sale a spacious two-story townhouse in just 7 km. from the city of O…
$50,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Avangardivska selisna gromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen