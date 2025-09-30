Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Avangardivska selisna gromada, Ukraine

109 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 5/5
22269 1-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage „7th Heaven“. Gesamtfläche 32 qm. Die W…
$27,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Nowa Dolyna, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Nowa Dolyna, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1/5
28640 Verkauf einer Einzimmerwohnung in Novaya Dolina, in einem Backsteinhaus mit AGV. Gesam…
$23,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/5
31463 Zu verkaufen: Einzimmerwohnung im Wohnkomplex Seventh Heaven. Gesamtfläche 33 qm Von d…
$23,000
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 8/8
21560. Einzimmerwohnung zum Verkauf in der Wohnanlage „ArtVill“. Gesamtfläche 40 qm. Eine n…
$53,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 4/5
25865 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Keks. Liegt auf der mittleren Etage. …
$26,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
19904. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung im neuen Wohngebiet „7 Sky“. Mittlere Etage. Gesamtflä…
$27,000
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/6
11606. Just imagine a one-room apartment of modern studio layout from 840 cu for m2! Apartme…
$26,050
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Radisne, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Radisne, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/6
Verkauf einer 3-Zimmer-Wohnung in Khlebodarskoye (nicht weit von zwei Säulen entfernt). Ges…
$35,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/5
$25,000
Eine Anfrage stellen
Property InvestProperty Invest
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 5/5
28547. Suchasna, 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Wohnanlage 7 Nebo. Wohnungsfläche, Licht. Z…
$37,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/5
17523. Einzimmerwohnung im Bezirk Malinovsky. Hell, gemütlich, Küche mit Möbeln und Geräten …
$21,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 8/11
22934 Verkauf einer Einzimmerwohnung in einem Gebäude der Komfortklasse. Geräumiges, warmes…
$35,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Nowa Dolyna, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Nowa Dolyna, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 5/5
23177 In der Wohnanlage Ozerki steht eine Dreizimmerwohnung zum Verkauf. Das Haus ist in Bet…
$35,999
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/5
23541 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in Avangard. Wohnung in einem Neubau in der Wohnanlage …
$32,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
20529. Verkauf einer Einzimmerwohnung auf der Straße. europäisch Zustand vom Bauherrn. Gesam…
$27,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 5/5
20615 In der Wohnanlage „Keks“ steht eine Zweizimmerwohnung zum Verkauf. Vom Bauträger. Getr…
$23,792
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 4/6
11613. For sale is offered 2 - room apartment in a low-rise residential quarter. 808 cu for…
$38,210
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/5
23607 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage KEKS. Komfortable mittlere Etage. Ges…
$29,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 7/10
30495. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in einem Neubau in Avangard. Liegt auf der mittleren E…
$17,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 3/12
11526. One bedroom apartment in the Zhilom Gorodka "Artville". The rooms are separate. Larg…
$62,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/5
20353 Verkauf einer Einzimmerwohnung in der Wohnanlage „Seventh Heaven“. Getrennte Räume. G…
$26,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 8/10
26152 Verkauf einer 2-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage Urban Market. Liegt auf der mittlere…
$40,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 2/5
22480. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der neuen Wohnanlage Kex. Befindet sich im mittlere…
$21,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 5/5
14726 Zum Verkauf Einzimmerwohnung in der neuen Wohnanlage Kex. Die Gesamtfläche von 20,84 q…
$22,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 5/5
29406. Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung im Wohngebiet Seventh Heaven. Gesamtfläche 35 qm. Gro…
$25,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 2/5
23600 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung in der Wohnanlage KEKS. Gesamtfläche 27 qm. .Die Wohnun…
$22,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 7/8
11216 Apartment for sale in a new house near the Ovidiopol Road. In the house 2 loggias with…
$37,500
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 24 m²
Stockwerk 2/5
17044 Wir bieten zum Verkauf eine renovierte Einzimmerwohnung in der Wohnanlage KEKS an. Ges…
$21,700
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 2 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/6
$51,801
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Awanhard, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Awanhard, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 4/5
26765 Verkauf einer 1-Zimmer-Wohnung im 7. Himmel. Vom Eigentümer von Grund auf mit teuren M…
$27,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Avangardivska selisna gromada, Ukraine

