Kvartira 2 1 v ZhK na zavershayuschey stadii stroitelstva

Marmararegion, Türkei

von €459,275

Kapitulation vor: 2024

94 Quadratmeter Grünfläche fallen auf eine Wohnung dieses Objekts. Ein botanischer Garten und ein künstlicher See in ihrem eigenen Garten sorgen für ein Leben im Einklang mit der Natur im Herzen der Istanbuler Region Bachelieuvelier. Gleichzeitig wird es nicht schwierig sein, vom Distrikt irgendwo in Istanbul anzukommen. Es ist bequem mit den Hauptverkehrsadern der Stadt verbunden. Sie können Bakyrkoy in 12 Minuten und Taksim — in 25 Minuten erreichen. Das Gebiet ist mit sozialer Infrastruktur gesättigt. Drei Kliniken befinden sich sofort, nur fünf Gehminuten von der Wohnanlage entfernt. Und in vier Minuten erreichen Sie die nächste Universität, was die Einrichtung für Studenten besonders bequem macht. Innerhalb von 15 Gehminuten vom Komplex entfernt befinden sich vier Einkaufszentren gleichzeitig. Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von 120.000 Quadratmetern. Die Grünfläche beträgt 42.000 Quadratmeter. Insgesamt verfügt der Wohnkomplex über 11 Gebäude, 796 Wohnungen und 29 Gewerbeanlagen. Die gängigsten Layouttypen 2 + 1 und 3 + 1 — Mehr als 300 Apartments jedes dieser Typen können erworben werden. Ebenfalls in der Wohnanlage gibt es 80 Apartments 4 + 1 und eine Wohnung 5 + 1 für eine große und freundliche Familie. Jede Wohnung hat einen Balkon. In jedem Gebäude befindet sich eine geräumige gemeinsame Terrasse, auf der Sie sich an einem schönen Tag entspannen und die Eröffnungslandschaften bewundern können. Die Anlage verfügt über einen großen Parkplatz, der für 1700 Autos ausgelegt ist. Viele von ihnen sind mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge ausgestattet. Die interne soziale Infrastruktur wird durch Innen- und Außenpools, eine eigene Straße mit Geschäften, Laufbändern und einer Yoga-Plattform sowie ein Open-Air-Kino repräsentiert.