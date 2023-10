Exodus Aqua Deluxe Konakli

Karakocali, Türkei

von €116,700

Große Wohnung in der Nähe des Flusses und des Meeres mit zwei Schlafzimmern im modernen Komplex des River Side Resort mit guter Verwaltung in der Gegend von Tosmur, Alanya. Der Komplex liegt nur 250 m vom eigenen Strand mit Sonnenliegen entfernt, wo Sie sich bequem sonnen und erfrischende Getränke an der Bar genießen können. An dieser Stelle fließt der Gebirgsfluss ins Meer, was die Farbe des Meeres besonders attraktiv macht. In der Nähe des Komplexes sind Sie zu Fuß erreichbar. Es gibt Cafés und Restaurants, ein Krankenhaus, einen Markt, Bushaltestellen, eine wunderschöne Promenade am Meer und am Berg Dim. Das Zentrum von Alanya liegt 5 km entfernt, 45 km vom örtlichen Flughafen Gazipasa und 140 km vom Flughafen Antalya entfernt. Der Komplex besteht aus vier 8-stöckigen Blöcken entlang eines großen Pools und einem Park in der Nähe des Flusses Dim, der für seine Aussicht fasziniert ist. Das Gebiet ist mit einem angelegten Garten mit Pavillons und Grillplätzen geschmückt. Die 110 m2 große Wohnung ist komplett ausgestattet mit guten Möbeln, Küchengeräten und Klimaanlage in jedem Zimmer, die bereits im Preis der Wohnung enthalten sind. Von der geräumigen Terrasse des Apartments aus haben Sie einen atemberaubenden Blick auf den Pool, die Grünfläche und den Fluss. Das ganze Jahr über genießen Sie die schicke Aussicht von Ihrem Apartment. Sehr gut Managementsystem Neben dem schönen Dim RiverWalking Entfernung zum Meer und zu den Geschäften Infrastruktur große Außenpoolkinder Schwimmbadwasserslidesindoor beheizte Poolsaunagymtennis Courtplaygroundgazebosbarbecue Bereichown Parkcafeelectric Generatorsecurity 7/24