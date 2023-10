Exodus Nature Residence

Karakocali, Türkei

von €188,000

52–146 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Wohnung in einer modernen Wohnanlage in der Nähe des Meeres in der Gegend von Oba. Der Bezirk Oba befindet sich in der Nähe des Zentrums von Alanya und ist berühmt für Privatschulen und Hochschulen. Die Apartments werden präsentiert: Layout 1 + 1 und 2 qm. ). Die Apartments werden in einem sauberen Finish gemietet, einschließlich Porzellanboden, Fußbodenheizung, eingebauten Möbeln in der Küche, natürlichen Granitoberflächen, Badezimmer-Headsets, Markeninstallationen, gehärteten Glasduschen, hochwertige Innen- und Haustüren. Der Komplex ist reich an eigener Infrastruktur: Außen- und Innenpools, Sport- und Spielplätze, Tennisplatz, Kinderspielzimmer und Spielplatz, privater Garten, offener Parkplatz, SPA, Grillplatz. Generator. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!