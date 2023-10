Über den Komplex

Das Exodus Resort Comfort City ist eine neue Residenz in Mahmutlar - 3000 Meter vom Meer entfernt. Die neue Residenz verkörpert das beliebte Konzept eines Hoteltyps, bei dem die Infrastruktur alle Erwartungen übertrifft. Genießen Sie die volle Natur und das Klima der Türkei. Wählen Sie ein konzeptionell neues Zuhause. Beeilen Sie sich, um eine Wohnung in einer komplexen Stadt mit einzigartiger Infrastruktur zu kaufen. Wir investieren unsere langjährige Erfahrung als Entwickler und Immobilienagentur in dieses Projekt. In diesem Komplex wird niemand das Gefühl haben, dass etwas fehlt. Alles wird fürs Leben hier sein, Kindererziehung, Erholung, Freizeit, komfortables Leben. Über zinslose Raten: Für Ihre Bequemlichkeit bieten wir die Möglichkeit, eine Wohnung in Mahmutlar bis zum Ende des Baus zinslos zu bezahlen. Anzahlung — 60%, der Rest — gemäß dem für Sie geeigneten Zeitplan.