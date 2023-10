Novyy proekt v Konyaalty nedaleko ot mezhdunarodnyh shkol

Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Konyaalti - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 60 bis 167 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 1700 m. Konyalty ist ein sich schnell entwickelndes Gebiet von Antalya. Es besteht aus 39 Mikrobezirken, von denen 5 nahe der Küste liegen. Freier Zugang zum Strand, sanfter Eintritt ins Meer, Sonnenliegen auf Schritt und Tritt und Stände zu angenehmen Preisen - all dies zieht Touristen an. Kleine Kieselsteine verbrennen angenehm die Füße, und die Vielfalt der Freizeit hört nicht auf zu wachsen. Vor den Einwohnern von Konyalta gibt es viele Möglichkeiten, Zeit zu verbringen: das Meer zu bewundern, die moderne Promenade entlang zu spazieren, Wassersport zu betreiben oder ganz Antalya zu sehen und die Tenektep-Standseilbahn zu besteigen. Der Kauf einer Wohnung in der Region KonyaaltyRayon ist für visionäre Investoren oder diejenigen geeignet, die lange davon geträumt haben, ihr eigenes Nest am Meer zu sichten. Kognale sind nicht nur für die Entspannung interessant, sondern auch für das ganzjährige Leben. Erschwingliche Immobilienpreise, eine günstige Lage zwischen dem historischen Stadtzentrum und dem beliebten Kemer-Resort, das Meer mit der ihm zugewiesenen Blauen Flagge und die entwickelte Infrastruktur bringen viele Ausländer nach Konyalty. Eine russische Schule befindet sich auf dem Gebiet des Bezirks, die meisten Anwohner sprechen Russisch. Die Unterkunft in Konyalta bleibt verfügbar: Hier können Sie sowohl bescheidene Apartments für einen saisonalen Aufenthalt als auch Luxusimmobilien kaufen. Tatsächliche Immobilien in Konyaalti werden in der Datenbank unserer Agentur dargestellt. Verlassen Sie die Anwendung und wir wählen die am besten geeignete Option für Sie aus!