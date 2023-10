Novye apartamenty v Antalii rayon Kepez

Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments in der Region Kepez - Antalya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 58,5 bis 90 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 10 km. Die Region Kepez gehört zu Recht zum Titel « Izumruda » Antalya. Viele Parks, Plätze, eine Olivenplantage und ein großer Zoo im Nadelwald machen Kepez zum « grünsten » in Antalya. Dudens alter Wasserfall, der seit 540-600 Jahren für das Auge angenehm ist, wird auch Kepez-Gäste nicht gleichgültig lassen. Die Infrastruktur des Bezirks ist gut entwickelt: Das größte Krankenhaus in Antalya und 170 Bildungseinrichtungen befinden sich in Kepez. Es gibt auch 5 Einkaufs- und Unterhaltungszentren, Bauernmärkte und einen großen Vergnügungspark, in dem jeder Attraktionen, Cafés oder Reiten wählen kann. Kaufen Sie eine Wohnung in der Gegend von KepezKepez, gleich weit vom historischen Stadtzentrum, Flughafen und Meer entfernt. Die Zuverlässigkeit der Investition ist auf die kontinuierliche Entwicklung, die reiche Infrastruktur und die Beliebtheit der Region bei Touristen zurückzuführen. Das Anwesen in Kepez ist ideal für eine Familie mit mehreren Kindern, da der vorherrschende Teil der Apartments eine große Fläche, viele Zimmer und sogar mehrere Balkone hat. Diese Eigenschaft ist für die Erlangung der türkischen Staatsbürgerschaft geeignet. Um die Details zu klären, schreiben Sie uns einen Chat, bestellen Sie einen Anruf oder hinterlassen Sie eine Bewerbung. Wir helfen Ihnen gerne weiter!