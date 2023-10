New furnished villas with panoramic views and swimming pools, Fethiye, Turkey

Karakocali, Türkei

von €158,000

Kapitulation vor: 2024

In einer der angesehensten Gegenden von Alanya Oba begann der Bau eines neuen Großkomplexes, der von Gärten umgeben ist. Das Projekt hat ein spezielles architektonisches Konzept und die Planung von Erholungsgebieten auf dem Hof. Das Maximum des Territoriums ist für Pools 3825 M ² reserviert. Der Komplex befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums und der Basisinfrastruktur. Das Gebiet von Oba hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und aufgebaut. Der Komplex befindet sich in einem geschlossenen Gebiet mit eigener Infrastruktur. Es ist ein idealer Ort, um mit Kindern zu leben und einen komfortablen Aufenthalt am Meer zu verbringen. Das Projekt wird aus 7 Blöcken, 5 Etagen in insgesamt 268 Wohnungen bestehen. Grundstück: 17800 m2 1 + 1 ( 50 m2-110 m2 ), 2 + 1 ( 85 m2-135 m2 ), 3 + 1 ( 1 <TA, sowie Optionen für Apartments mit Whirlpool. Die Entfernung zum Meer beträgt 2600 m. Für die Bewohner dieses LCD wird ein Transfer zum Meer angeboten, der alle 2 Stunden verläuft.