Novye kvartiry v rayone Oba - Alaniya

Über den Komplex

Stay Property bietet neue Apartments in der europäischen Region Oba – Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 55 bis 210 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1300 Meter. Dann ist der Bezirk Oba gut: Aufgrund seiner Nähe zum Zentrum und der maximalen sozialen Infrastruktur ist die Region bei Käufern und Investoren immer sehr gefragt. Dies gilt sowohl für den touristischeren unteren Teil der Region als auch für den mehr schlafenden oberen Oba. Hier finden auch die Transporte in der gesamten Region, die Hauptautobahnen —, die Autobahn D-400 und die neue Ringstraße aktiv statt. Beide haben ein Einkaufszentrum, große Supermärkte für Ausrüstung, Bauprodukte, Möbel, Haushaltswaren, Schnitzel und Boutiquen für Kleidung, die größten Netzwerk-Supermärkte. Neue Immobilienprojekte in beiden sind immer die flüssigsten, sind von hoher Qualität, die Preise hier sind überdurchschnittlich. Die meisten Komplexe eignen sich nicht nur zur Entspannung, sondern auch zum dauerhaften Aufenthalt. Die Entfernung vom Meer der Gebäude im oberen Beide wird durch das Vorhandensein eines Transfers zum Meer und in die Innenstadt im Paket der öffentlichen Dienstleistungen bestimmt, dies ist jedoch nicht in allen Projekten zu finden.