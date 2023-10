Novyy proekt v shagovoy dostupnosti ot morya - centr Alanii

Mahmutlar, Türkei

von €159,000

Voll möblierte 2 + 1 Wiederverkaufswohnung im Eingangsbereich DIREKT am Meer! Auch Geschäfte, Basar und Restaurants sind nur wenige Schritte von der Wohnung entfernt! Der einladende Komplex befindet sich direkt am wunderschönen blauen Mittelmeer in der beliebten Gegend Mahmutlar, nur etwa 20 Minuten vom Flughafen Gazipaşa entfernt. Der Komplex besteht aus 4 Blöcken rund um den beeindruckenden 35 Meter langen Pool und Gartenbereich. Sehr gemütliche Umgebung in einer großartigen Kombination aus Natur und Vergnügen. Die Wohnung aus dem Jahr 2006 befindet sich im 4. Stock und ist ca. 110m2 groß. Sie verfügt über ein großes Wohnzimmer mit offener Küche, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und 2 Balkone! Vereinbaren Sie einen Termin mit uns, um alle Informationen zu erhalten und diese fantastische Wohnung zu sehen. • Meer und Strand: 50 m. • Flughafen Gazipasa: 28 km.• Flughafen Antalya: 140 km.• Zentrum von Mahmutlar: 500 m.• Bauernmarkt: 100 m.• Zentrum von Alanya: 12 km. • Großer Außenpool • Spielplatz • Fitnessstudio • Sauna • Parkplatz • Aufzug • Großer grüner Garten • Generator • 24-Stunden-Sicherheits- und Videoüberwachung