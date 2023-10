Proekt v samoy centralnoy tochke rayona Eyyupsultan Stambul

Karakocali, Türkei

von €242,000

Ein echter Komplex für moderne Menschen sollte lebendig, sicher, attraktiv und nachhaltig sein. Dieser Komplex wird seinen Bewohnern echten Komfort bieten und ihn so erschwinglich wie möglich machen. Das Projekt befindet sich in einer ruhigen Gegend von Alanya und wurde für Menschen entwickelt, die Komfort und Ruhe schätzen. Die Bewohner ihrer eigenen Wohnungen können die hohe Bauqualität schätzen und die reiche Infrastruktur genießen. Für den Bau des Komplexes wurde ein hochwertiges Gehäusesystem gewählt, und die Architektur zeichnet sich durch die Ästhetik des modernen Minimalismus und prägnanter Lösungen aus. Das Angebot an Apartments zeichnet sich durch eine Vielzahl von funktionalen Planungslösungen aus: von kompakten Apartments bis zu Optionen mit geräumigen Wohnzimmern und sogar Maisonette-Apartments. Von den Fenstern aus genießen Sie einen beruhigenden Blick auf die Bergkette oder eine dekorative Landschaftsgestaltung im Innenhof. Bei Bedarf erreichen Sie in nur 5 Minuten den Sandstrand, da die Entfernung zum Meer nur 300 Meter beträgt, Mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie in 10 Minuten das Zentrum von Alanya und den berühmten Strand von Cleopatra. • Außenpool mit Rutschen • Kinderpool • Beheizter Innenpool und Whirlpool • Fitnessstudio • Türkisches Hamam • Sauna • Römisches Dampfbad • Massageräume • Lobby- und Loungebereich mit Bar• Spielzimmer mit Billard und Tischtennis • Playstation-Raum • Minikino • Bibliothek • Spielplatz • Landschaftsgarten mit Springbrunnen • Tennisplatz • Außenparkplatz • Überdachter Parkplatz, auch für Fahrräder • Speisekammer• 2 Aufzüge in jedem Block • Satellitenantenne • Stromgenerator • 24-Stunden-Videoüberwachung, Hausmeister, Sicherheit Der Entwickler bietet auch eine umfassende soziale Infrastruktur. In der Nähe des Wohnviertels gibt es daher Bildungs- und Entwicklungsstandorte, eine Schule, einen Kindergarten, Geschäfte, einen Bauernmarkt, Supermärkte und Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel. Bei Bedarf können Sie jederzeit eine qualifizierte medizinische Versorgung für Kinder und Erwachsene in der Klinik in Anspruch nehmen. Entfernung zum Flughafen Antalya: 130 km. Entfernung zum Flughafen Gazipasa: 35 km. Entfernung zum Zentrum von Alanya: 6 km. Entfernung zum Meer: 245 m. Entfernung zu Geschäften, Cafés, Restaurants und anderen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur: 50 m. Marktabstand donnerstags: 800 m Es gibt einen zinslosen Ratenzahlungsplan bis zu einem Jahr mit einer Anzahlung für 24 Monate. nur 30% des Gesamtwerts der Immobilie. Baubeginn: Herbst 2022. Bauabschluss: Herbst 2024.