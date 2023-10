Novostroyka ryadom s novym Stambulskim kanalom

Mersin, Türkei

von €71,000

60–112 m² 3

Kapitulation vor: 2024

Wir präsentieren Ihnen eine neue Residenz mit eigener Infrastruktur. Das Hotel liegt in der Region Tomyuk, der Stadt Mersin, 500 m von den goldenen Sandstränden des Mittelmeers entfernt. Die Residenz ist ein neunstöckiger Block mit einem geschlossenen Gebiet und einer hervorragenden Anzahl sozialer Infrastrukturen. Tomyuk wird nicht umsonst das Paradies – genannt. Hier sind ausgezeichnete Kiesel- und Sandstrände mit sauberstem Wasser, viel Grün und exotische libanesische Zedern besonders schön. Tomyuk entwickelt sich aktiv, verfügt über eine eigene Infrastruktur und bequeme Verkehrsverbindungen zu anderen Bereichen. Startdatum — 28.02.2023 Enddatum des Baus — 31.12.2024 Wohnungslayouts: Apartments mit einem Schlafzimmer 1 + 1, mit einer Fläche von 75 m2 Dreizimmerwohnungen 2 + 1 mit einer Fläche von 142 m2 Wohnungsinformationen: Reinigung Das Badezimmer ist komplett ausgestattet mit Sanitär und Dusche Aufhängungsdecken Moderne Innentüren Erdgassystem Die neue Residenz in Tomyuk wird sowohl intern als auch extern mit einer vollständigen Infrastruktur ausgestattet sein. Alle Apartments mit sauberer Dekoration, Badezimmern und Einbauküchen. Komplexe Infrastruktur: Außenpool Kinderbecken Poolbar Wasserpark Türkisches Bad Sauna Fitnesscenter Basketballplatz Tennisplatz Fußballfeld Spielplatz Grillplatz Gepflegte Grünfläche Concierge Sicherheit rund um die Uhr Videoüberwachung rund um die Uhr Offener Parkplatz Aufzug Generator Entfernung zum Meer: 500 Meter Über die Gegend: Tomyuk — ist ein gemütlicher Mikrobezirk in der Region Erdemli, die Teil der Provinz Mersin ist. Mersin liegt 27 km entfernt und Erdemli — 12 km, dessen Zentrum mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 10 Minuten erreicht werden kann. Ein Bus und Kleinbusse fahren ständig in die Stadt Mersin, die Fahrzeit beträgt 30 Minuten. Tomyuk – ist ein Paradies, für diejenigen, die die Ruhe des Trubels der Stadt, breite Böschungen zum Wandern und Sport, leicht zugängliche Filialisten bevorzugen. Die Gegend ist in der russischsprachigen Bevölkerung sehr beliebt. Hier am Meer direkt an der Hauptstraße D.400, die Mersin mit dem Westen verbindet, werden neue Stadtteile gebaut. Und Sie können an jedem Strand im Stadtteil Tomuk im Meer schwimmen.