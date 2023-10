Novye apartamenty ryadom s novym finansovym centrom Stambula

Mahmutlar, Türkei

von €185,000

51–100 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Der Komplex « Alara City » ist ein neuer Premiumkomplex an der Mittelmeerküste im Herzen der Region Mahmutlar. Heute ist es einer der renommiertesten Orte in der Region Mahmutlar, an dem die Privatsphäre und die Nähe des Zentrums kombiniert werden. Tadelloser Stil in jedem Detail. Das Projekt ist ein Komplex aus einem Block mit einer Höhe von 13 Etagen. Die Fassaden sind in zurückhaltenden hellen Farben gehalten und werden durch Elemente sanfter künstlerischer Beleuchtung ergänzt. Das Projekt bietet eine große Auswahl an exklusiven Apartments mit einer Aufteilung von 1 1 bis zu den Penthäusern 5 1. Darunter befinden sich Optionen mit Terrassen und geräumigen Balkonen. Hohe Decken von bis zu 3 Metern sorgen für Geräumigkeit und Freiheit. Geräumige Hallen mit Wartebereich und gemütlichen Sesseln schaffen eine elegante Atmosphäre. Die Grundausstattung umfasst Küchenschränke, eine komplett saubere Dekoration von Apartments, Sanitär und Duschen. Komplexe Infrastruktur: - Ein offenes großes Schwimmbad mit einem separaten Bereich für Kinder; - Wasserparkplatz; - Grillzone; - Fitnesscenter; - Spielplatz; - Türkisches Bad ( Hamam ); - Römisches Dampfbad; - Finnische Sauna; - Massageräume; - Beheizter Innenpool; - Salzraum; - Modernes Kinderspielzimmer; - Videoüberwachung und Sicherheit rund um die Uhr. Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien in der Türkei an. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Ihre Fragen!