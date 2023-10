Novyy proekt s unikalnym vidom na Bosfor i prostornymi pomescheniyami

Alanya, Türkei

von €179,000

Kapitulation vor: 2023

Neue Wohnungen zum Verkauf in Oba - Alanya. Das Haus hat Wohnungslayouts: 2 + 1, 4 + 1. Fläche von 82,5 bis 165 Quadratmetern. Die Entfernung zum Meer beträgt 1600 Meter. Der Oba-Damm über der berühmten Atatürk Avenue ist für Radfahren, Reisen, Outdoor-Sport, Strandsport und Spaziergänge am Meer ausgestattet. Vom Zentrum von Alanya aus ist die Region Oba durch die natürliche Grenze – des Flusses Oba Tea mit karbonisierten und verstreuten grünen Ufern getrennt. Was ist in der Gegend von Oba: Alanyum Einkaufszentrum, Neva Outlet, Kipa, U-Bahn, Türkisches Bim, A101, Şok, Migros usw., Koçtaş Baumarkt, Vatan Technologiegeschäft, Boutiquen und Firmengeschäfte führender Marken. Hier ist das größte staatliche Krankenhaus in Alanya. Die Strände in Oba sind Sand und Kieselsteine mit Infrastruktur für Erholung und Sport. Niedriger Beide am Meer sind aktiver, touristischer, es gibt viele Hotels und etwas weniger neue Projekte, denn dann in Upper Both können Sie jederzeit Wohnungen in neuen Häusern kaufen