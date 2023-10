Kvartira 3 1 na etape stroitelstva v premium komplekse

Mahmutlar, Türkei

von €135,000

Diese Apartments mit Schnäppchenpreis in Mahmutlar befinden sich in beneidenswerter Lage im Herzen der Stadt und zeichnen sich durch ein modernes und elegantes Design aus. Bargain-Priced Apartment in Strandnähe in AlanyaWenn Sie eine Wohnung in Alanya in der Nähe des Strandes und des Stadtzentrums suchen, werden Sie nicht enttäuscht sein. Diese Wohnung ist günstig und es gibt nur eine in diesem Komplex. Wenn Sie Glück haben, erhalten Sie den Deal. Neu gebaute Apartments werden am 30.03.2020 fertiggestellt. Diese Wohnanlage besteht aus 12 Etagen und verfügt über umfangreiche Einrichtungen wie einen Innenpool nur für den Winter, Fitnesscenter für diejenigen, die auch in den Sommerferien fit sein möchten, Schwimmbad, Sonnenterrassen, Dampfbad, Schwimmbad, Kinderbecken. Diese günstige Wohnung befindet sich nur 500 m vom Strand, 33 km vom internationalen Flughafen Alanya-Gazipasa und 10 km vom Zentrum von Alanya entfernt. Es gibt Schulen, Märkte, Banken und Restaurants zu Fuß erreichbar. Diese Immobilie ist ideal zum Investieren und verdient Geld und als Ferienhaus Andere Wohnungstypen in der Wohnanlage In diesem Komplex stehen 2 Arten von Immobilien zur Verfügung. 2 Schlafzimmer Apartments umfassen Zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eines davon en suite, zwei Balkone und eine offene Küche mit Wohnzimmer mit insgesamt 100 qm 1 + 1 Apartments sind offene Küche, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und ein Wohnzimmer Das Innere der Apartments verfügt über eine erste Klasse von Materialveredelungen und moderne Funktionen wie doppelt verglaste Fenster, eingebaute Scheinwerfer, Granit-Arbeitsplatte in der Küche, Keramikboden, Video-Gegensprechanlage und Duschkabine im Badezimmer