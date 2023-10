Masshtabnyy ZhK premium-klassa v 100 m ot peschanyh plyazhey i lazurnogo morya

Avanos, Türkei

von €145,500

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet Ihnen neue Apartments in Kargicak. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Wohnung beträgt 50 bis 88 m2. Entfernung zum Meer 217 Meter. Neue Wohnungen in Nadelwäldern von Kargicak – mit Meerblick. Wenn Sie Ruhe und Frieden brauchen, dann sind Sie in Kargicak, hier gibt es eine einzigartige Kombination aus Wäldern, Bergen und ausgezeichnetem Meerblick. In der Region herrscht ein neuer Wohnbrunnen, da Kargyjak mit neuen Wohnkomplexen verschiedener Preiskategorien recht aktiv aufgebaut wird. Gebietsinfrastruktur: zwei Supermärkte des Migros-Netzes, ebenfalls A 101, andere Geschäfte, Tankstellen, eine Apotheke, Geldautomaten, Öffentliche Verkehrsmittel halten an, Schulen, ein Park mit Grillplätzen an der Promenade, Camping und Restaurant Perle, Restaurants mit verschiedenen Küchen an der Küste und in der gesamten Region, Pizza, türkisches Fast Food mit Lieferung. Freitags findet ein Bauernbasar und dienstags ein Basar 1 km vom Platz — im benachbarten Mahmutlar statt. Es gibt Transport entlang der Promenade, es gibt Taxiservice und Mietwagen. Wenn Sie neue Wohnungen in Kargyjak kaufen, töten Sie mit einem Schuss zwei Fliegen mit einer Klappe « - eine Investition und ein großartiger Ort zum Leben oder Entspannen.