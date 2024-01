Novyy stilnyy proekt vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha

Über den Komplex

Das Unternehmen Stay Property bietet neue Apartments in der Gegend von Iskele – Nordzypern an. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 0, 1 + 1, 2 + 1. Die Fläche der Apartments beträgt 45 bis 104 Quadratmeter. Iskele – ist das Haupttouristengebiet Nordzyperns im südöstlichen Teil der Insel. Dieses Gebiet umfasst das Schutzgebiet der Karpas-Halbinsel, in dem viele wilde Tiere leben. Dichte Wälder und atemberaubende Ausblicke auf die Küste machen dieses Gebiet ideal für lange Spaziergänge. Iskele ist berühmt für einige der schönsten Strände an der Küste Nordzyperns - Golden Beach und Long Beach - hier befindet sich eine lange Sandküste mit einem sanften Eingang zum Meer. Neben ihrer natürlichen Schönheit ist die Region für eine Reihe historischer und kultureller Attraktionen bekannt. Eine der beliebtesten ist die antike Stadt Salamin. Besucher können die Ruinen der ehemaligen großen Hafenstadt erkunden und ihre faszinierende Geschichte kennenlernen. Für Fans eines aktiven Lebensstils gibt es die notwendige Infrastruktur: Outdoor-Sportsimulatoren, Radwege usw, Gepflegte Promenade zum Joggen entlang des Meeres, Volleyballgelände. Alle Faktoren sprechen für das große Investitionspotenzial dieses Gebiets sowohl für langfristige Investitionen als auch für den Kauf von Wohnraum in einer der touristischsten Gegenden Nordzyperns. In nur 10 Jahren hat sich Iskele von einem kleinen Dorf mit einer Wüstenküste zu einem blühenden Gebiet entwickelt, in dem sich die modernsten Wohnkomplexe befinden und Investoren aus der ganzen Welt anziehen. Alles buchstäblich “ zur Hand ” - Geschäfte, Cafés, Restaurants, Sport- und Spielplätze, SPA-Zentren, Apotheken und Kliniken. Das Anwesen am Meer wird schnell aufgekauft, den Käufern werden günstige Zahlungsbedingungen angeboten. Es ist besonders praktisch, dass Sie beim Kauf einer Immobilie nicht den vollen Betrag gleichzeitig bezahlen müssen. Nach Vertragsschluss wird die erste Rate bezahlt, und für den verbleibenden Betrag bieten die Entwickler Raten an. Bei Zahlung der ersten Rate ist es möglich, die VAW auszustellen.