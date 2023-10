New complex of villas with swimming pools near all necessary infrastructure, Phuket, Thailand

Ban Kata, Thailand

von €136,117

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. Wir helfen Ihnen bei der kostenlosen Auswahl eines Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Thailand und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Palmetto Park Condominium ist ein neues Wohnprojekt in Karon, Phuket. Der Komplex ist im Stil einer Boutique konzipiert und sieht aus wie eine Oase, in der das Leben in Harmonie und Nähe zur Natur fließt. Ideale Lage — 650 Meter vom Karon Beach entfernt, im Zentrum der Resortinfrastruktur. Von den Fenstern der Apartments aus haben Sie einen Blick auf das Meer und die Hügel. Dies ist ein großartiger Ort an der frischen Luft, umgeben von immergrüner Vegetation. Auf einer Seite des Berges und auf der anderen — Straße zum Meer. Palmetto Condominiums vermittelt ein Gefühl der Entspannung in einem Fünf-Sterne-Hotel. Die Bewohner von Palmetto werden die Infrastruktur auf dem Gebiet nutzen: - Concierge-Service; - rund um die Uhr sicherer offener Parkplatz; - Parken; - Satellitenfernsehen; - Hochgeschwindigkeitsaufzüge; - ein Swimmingpool und eine möblierte Terrasse zum Entspannen und Bräunen; - Fitnesscenter; - Loungebereich und Dachgarten. Der Komplex ist ständig bewacht, was Ruhe und Frieden garantiert. Zusätzlich sind die Apartments durch ein Schlüsselkartensystem geschützt. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in Thailand erzählen. Wir werden für jede Anfrage Immobilien finden, zeigen und beim Erwerb helfen! Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!