Turnkey apartments in a prestigious residential complex on Nai Harn Beach, Rawai, Muang Phuket, Thailand

von €103,535

Kapitulation vor: 2024

Ocean Sands Condominium ist eine stilvolle Eigentumswohnung in cremigen braunen Farben in der Lagune von Phuket in der Nähe von Bangtao Beach. Ocean Sands Laguna bietet alle Standardausstattung eines Fünf-Sterne-Hotels und bietet so absoluten Komfort. Die 6-stöckige Wohnanlage besteht aus 213 Wohneinheiten und ist mit einem möblierten Wohnzimmer, einer voll ausgestatteten Küche und Badezimmern ausgestattet. Der Komplex befindet sich in 26/1 Khok Tanode, Soi 14, Choeng Thale, Distrikt Thalang, Phuket 83110, Thailand. Das Projekt im Schatten der Bäume umfasst einen sehr großen Gemeinschaftspool und Sonnenliegen zum Entspannen. Die Bewohner klettern in günstiger Lage und erreichen bequem viele Sehenswürdigkeiten wie Layan Beach, Bout Avenue Cherngtalai und Phuket Fantasy. Der internationale Flughafen Phuket liegt nur 20 Minuten vom Komplex entfernt! Ausstattung: - SPA - Fitnesscenter - Pool - Restaurant vor Ort - Garten - Aufzug - Parken - Videoüberwachung rund um die Uhr - Empfang Rufen Sie uns an und wir stellen Ihnen eine Auswahl von Top-Objekten in Thailand zur Verfügung und helfen Ihnen, Ihre Träume in die Realität umzusetzen!