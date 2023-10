Furnished buy-to-let apartments in a residential complex on the beachfront in Kamala, Phuket, Thailand

Pattaya, Thailand

von €44,133

22–34 m²

Kapitulation vor: 2026

Dieses Projekt hat ein großes Plus. 1. Preis - In Pattaya gibt es auf dem Markt für Neubauten einfach keine derartigen Preise, obwohl die Qualität auf höchstem Niveau liegt. Der Entwickler ist ein finnisches Unternehmen und nutzt alle seine Know-how-Technologien im Baugewerbe, in Fragen der Luftfeuchtigkeit und Belüftung, um einige Probleme zu vermeiden und den Betrieb von Immobilien in tropischen Klimazonen zu vereinfachen. Im Baugewerbe achten sie auch besonders auf die Wartbarkeit des Gebäudes nach seiner Fertigstellung. Dies reduziert die Kosten für Wartung und Reparatur Ihrer Immobilie in Zukunft. Jeder kennt den Ruf der Finnen in der Bauindustrie. Der Unterschied in der Infrastruktur, zum Beispiel gibt es keinen Golfplatz oder eine Laufwelle in den Pools...Ob es sich lohnt, mindestens 2-3 mal mehr zu bezahlen, ist eine große Frage. 2. Die Lage des Komplexes. Die Wohnanlage befindet sich in der prestigeträchtigsten Gegend der Stadt - auf dem königlichen Hügel von Pratumnak, nicht weit von der Residenz der königlichen Familie entfernt. Das Stadtzentrum, der Bali Hai Pier, die berühmte Volking Street, ist zur Hand, aber bei alledem ist Pratumnak ein Schlafbereich und hier immer ruhig und ruhig. Saubere Strände, Wanderparks, Bürgersteige entlang der Straßen, Goldener Buddha-Hügel, Aussichtsplattformen, ein kleiner Wasserpark, Lebensmittelmärkte und eine ganze russische Straße, 50 Meter vom Haus und nur 400 Meter vom Haus entfernt, gibt es einen hervorragenden Verkehrsknotenpunkt. ] Das Projekt verfügt nur über 8 Etagen und Apartments verschiedener Layouts: Studios ab 23 — 27,5 m², Apartments mit 1 Schlafzimmer ab 29,5 — 31 m² und mit 2 Schlafzimmern ab 34 Jahren, — 36 m², Die gesamte Infrastruktur des Komplexes befindet sich auf dem Dach, nämlich: ein Swimmingpool, Sonnenliegen und Sonnenschirme zum Sonnenbaden und Entspannen, ein voll ausgestatteter Fitnessraum, eine finnische Sauna, eine grüne Terrasse, und das alles mit wunderschönem Panoramablick auf das Meer und den Pratamnak-Hügel. Die Eigentumswohnung umfasst auch Annehmlichkeiten wie: Tiefgarage, Videoüberwachung und Sicherheit rund um die Uhr, 2 Aufzüge, WLAN auf jeder Etage, einen kostenlosen Shuttlebass, der zum Strand fährt, entweder zu klopfen. ENTFERNUNG ZU : zur Walking Street - 3 km zum Wasserpark - 1,4 km zum Tempel des großen Buddha - 1,5 km nach Cozy Beach - 2,2 km nach Pratumnak Beach - 1 km nach Yinyom Beach - 1,2 km nach Jomtien Beach - 2,4 km Art der Wohnung: STUDIO: 21,65 m2 - 1.593.900 ฿ ~ 45.800 $ Preise und Messung in diesem Intervall, viele Layouts 27,5 m2 - 1.992.375 ฿ ~ 57,230 $ 1 SCHLAFZIMMER: 29,45 m2: von 2.142.000 ฿ ~ 61.500 $ 31,40 m2 - bis zu 2.354.625 ฿ ~ 67.650 $ 2 SCHLAFZIMMER: 34,20 m2: von 2.425.500 ฿ ~ 69.700 $ bis 2.572.500 ฿ ~ 73.900 $ 36,25 m2 - von 2.564.100 ฿ ~ 73,650 $ bis 2.797.200 ฿ ~ 80.350 $ Die Apartments werden mit sauberer Dekoration und Einbaumöbeln verkauft. Möbelsatz + Ausrüstung wird zusätzlich bezahlt: ~ 5.500 $ AUSGABEN FÜR DEN KAUF: Kaufsteuer: 2,1% ( 4,2% zahlen dem Entwickler ) Installieren von Wasser- und Stromzählern: 10.000 ฿ ( Einzelzahlung ) Installation des Internet 1500 ฿ ( Einzelzahlung ) und weitere Abonnementgebühr 550 ฿ pro Monat Reparatur: 650 ฿ x m ² ( Einzelzahlung ) JÄHRLICHE AUSGABEN: Grundsteuer: 0,02% der Kosten der Wohnung Der Inhalt der Gesamtgebiete des Komplexes: 55 ฿ x m ² x 12 Monate. ( zahlte 1 Mal pro Jahr )