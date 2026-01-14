Wohnkomplex VIPKaron Seaview Condominium

Kosten:

Ferienwohnung - Studio 28,4 m2 ab 105K $

1-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 36,8 m2 ab 157K $

2-Zimmer-Wohnung von 55,2 m2 ab 230K $

2-Zimmer-Wohnung von 87,58 m2 ab 358K $

Andere Bereiche sind auch zum Kauf erhältlich.

* In Phuket variieren die Kosten im Verhältnis zu den Stadien der geleisteten Arbeit. Je näher das Projekt abgeschlossen ist, desto höher sind die Kosten. Die Kosten können sich auch je nach Wechselkurs ändern. Bitte geben Sie den aktuellen Preis zusätzlich an.

Baudatum 4. Quartal 2023

Entfernung zum Meer - 500 Meter zum Karon Strand.

Garantiertes Einkommen - 7% für 5 Jahre

Auf Kosten einer Wohnung von $ 105K wird das Jahreseinkommen von $ 7.3K.

Durch die Teilnahme am Mietpool-Programm erhalten Investoren 60% des Mieteinkommens.

Professionelles Immobilienmanagement vom Entwickler (vollständig passives Einkommen).

Form des Eigentums - bei Ihrer Wahl Freehold / Leasehold.

Installation für 2 Jahre.

* Es wird möglich sein, eine Wohnung aus dem Moment zu leben oder zu mieten, in dem die Anlage in Betrieb genommen wird.

Einzelne Zahlungs- und Ratenbedingungen werden zusätzlich diskutiert.

Unsere Aufgabe ist es, die besten Bedingungen für Sie am Verhandlungstisch zu bekommen.

Mögliche Remote-Registrierung der Transaktion

Mögliche Zahlung mit Kryptowährung

Jährlicher Anstieg der Immobilienkosten auf der Insel = 3-10% (durch Landmangel und Baubeschränkungen)

Inflation in Thailand - weniger als 1%

Ein weltklasse, ganzjährig beliebtes Resort, die Nachfrage nach Miete hat immer das Angebot überschritten.

Beim Kauf von Immobilien mit einer Gesamtkosten von $ 350K helfen wir, ein Investor-Visum für einen Zeitraum von 5 Jahren.

? Der Komplex hat eine gute Lage im Herzen von Karon, und fast alle Zimmer bieten einen schönen Blick auf das Andaman Meer. Alle Apartments sind mit moderner Küche und Sanitär im europäischen Stil, Möbel und Haushaltsgeräte ausgestattet.

? Nur ein paar Minuten zu Fuß vom Kondominium gibt es Nacht und lokale Märkte, rund um die Uhr Geschäfte, Massagen und Spas, große Einkaufszentren, Restaurants mit thailändischer und internationaler Küche, Nachtclubs, Bars und verschiedene Unterhaltungsshows.

Auf dem Gebiet:

Lobby?

Schwimmbad auf dem Dach mit einem Tannen- und Ruhebereich;

Restaurant;

Bar;

Sporthalle;

Kinderspielzimmer;

Elektronisches Zugangssystem;

Parken;

Rund um die Uhr Sicherheits- und Videoüberwachung.

Verfahren zur Registrierung der Transaktion:

Reservierung (Einlage/Einlage) - 3K $

* Der Betrag ist im Wert der Immobilie enthalten.

** Nicht erstattbare Kaution

Wenn Sie nicht in Thailand, dann der Vertrag und innerhalb von 15-20 Tagen der Kurierdienst wird es Ihnen persönlich zu liefern. Sie erhalten 3 Sätze zu unterschreiben und 2 von ihnen zurück zu senden. Auf Grundlage des Vertrages erfolgt die erste Zahlung durch Übertragung auf das thailändische Konto des Entwicklers. Nachfolgende Zahlungen werden nach dem Vertragsplan vorgenommen.

1. Zahlung 30% (ohne Reservierung) - innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages und Reservierung

Andere Zahlungen werden auf Basis Ihrer Wünsche individuell diskutiert. Sie können monatlich bezahlen, Sie können vierteljährlich bezahlen.

Die einzige Bedingung ist, dass Zahlungen nicht über 4 Monate hinausgehen.

** Bitte beachten Sie, dass der Zahlungsplan variieren kann, da das Projekt zum Zeitpunkt des Kaufs in jedem Stadium des Baus sein kann.

Zusätzliche Zahlung (einmal nach 100% Zahlung):

Registrierung des Eigentums:

Freehold - 6,3 Prozent

Leasehold - 1,1 Prozent

Installation von Wasser- und Lichtzählern - $ 600

Große Reparaturen - 500 THB pro 1 m2

Jahreszahlungen:

Wartung von Gemeinschaftsräumen - 60 THB pro 1 m2

? Sie interessieren sich für das Angebot oder möchten mehr über die Aussichten und Möglichkeiten der Investition in Immobilien in Phuket erfahren, schreiben Sie uns jetzt





