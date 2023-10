Villas with private pools, in a complex with large infrastructure, 30 metres from Rawai Beach, Phuket

Phuket, Thailand

von €860,200

Die Eigentumswohnung zeichnet sich durch ihre Privatsphäre aus. In dem Komplex befinden sich nur 27 Wohnungen, die in drei Gebäude unterteilt sind. Die Wohnanlage ist von üppigem tropischem Grün umgeben. Der Komplex verfügt auch über einen großen 26 Meter langen Gemeinschaftspool mit einer geräumigen Terrasse zum Sonnenbaden. Atemberaubende Aussichten auf die Strände von Bang Tao und Surin sind ein charakteristisches Merkmal des Projekts. Der Komplex befindet sich auf einem Hügel, sodass jedes Apartment einen atemberaubenden Blick auf die Andamanensee bietet. Merkmale der Wohnungen Die Einzigartigkeit der Layouts liegt in der Tatsache, dass alle Apartments mit Ausnahme der Studios über eigene Pools und große Terrassen verfügen. Die Apartments verfügen über ein bis fünf Schlafzimmer. Vorteile Zuverlässiger Entwickler mit einem tadellosen Ruf. Die Apartments eignen sich für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Vermietung. Zahlungsbedingungen: 5% bei Reservierung 70% bei Vertragsunterzeichnung 20% nach Abschluss des Baus 5% bei Eigentumsübertragung Lage und nahe gelegene Infrastruktur Der Komplex kaskadiert auf einem Hügel, nur 700 Meter von der Küste der Andamanensee entfernt. Surin ist Phukets Zentrum des Stils mit einer Fülle von Luxusunterkünften, einer schnell wachsenden Infrastruktur und einer Vielzahl von Restaurants, Cafés, Geschäften und Spas. In der Nähe befinden sich die Phuket Millionaires Mile, der Laguna Phuket Resort-Komplex mit einem erstklassigen Golfclub und Supermärkte mit einer großen Auswahl an importierten Produkten.