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Apartments mit Pool in Villajoyosa, Spanien

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penthäuser
48
1 Zimmer
82
2 Zimmer
306
3 Zimmer
243
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12 immobilienobjekte total found
Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 102 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$445,281
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 8
Eine faszinierende große Wohnung im Erdgeschoss mit privater Terrasse, Gemeinschaftspool und…
$535,383
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 201 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$738,319
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Stockwerk 8/8
Luxuriöses, geräumiges Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick au…
$744,881
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 114 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$447,570
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 128 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Penthouse in Villajoyosa, Spanien
Penthouse
Villajoyosa, Spanien
Fläche 107 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$440,702
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Wohnung 3 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 8
Wunderschöne Wohnung im Erdgeschoss mit beheiztem Gemeinschaftspool und Fitnessstudio, nur 2…
$389,898
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 127 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$503,660
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Wohnung in Villajoyosa, Spanien
Wohnung
Villajoyosa, Spanien
Fläche 243 m²
Orizonne, eine exklusive Neubauwohnung in Playa del Torres, Villajoyosa, einer der privilegi…
$555,170
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Wohnung 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/8
Große Luxuswohnung mit großer Terrasse und Meerblick, beheiztem Pool und Fitnessraum, nur 20…
$439,871
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Penthouse 4 zimmer in Villajoyosa, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Villajoyosa, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 216 m²
Stockwerk 8/8
Modernes Penthouse mit privater Dachterrasse, atemberaubendem Panoramablick auf das Meer, be…
$727,423
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