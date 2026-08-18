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Häuser am Meer in Garraf, Spanien

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Sitges
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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Sitges, Spanien
Haus 5 zimmer
Sitges, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 271 m²
Etagenzahl 3
Reihenhaus mit Meerblick und Garten in Montgavina, Sitges, zu verkaufen Montgavina ist eine …
$963,245
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Eigenschaftstypen in Garraf

villen

Immobilienangaben in Garraf, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
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