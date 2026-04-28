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Wohnimmobilien in Neu-Görz, Slowenien

2 immobilienobjekte total found
Villa in Neu-Görz, Slowenien
Villa
Neu-Görz, Slowenien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 530 m²
Etagenzahl 4
Zum Verkauf steht eine außergewöhnliche, repräsentative Villa in ruhiger Lage am Stadtrand v…
$1,61M
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Villa in Lockawitz, Slowenien
Villa
Lockawitz, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Dieses außergewöhnliche Anwesen ist das Ergebnis einer langen und sorgfältigen Renovierung d…
$875,435
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