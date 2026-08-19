Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Laibach
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Laibach, Slowenien

;
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
AUSSCHLIESSLICHKEIT: DUPLEX-PENTHOUSE MIT EINER SICHT AUF LJUBLJANALage: Ljubljana-Trnovo, n…
$3,65M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
MILARO d.o.o.
Sprachen
English
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Laibach, Slowenien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen