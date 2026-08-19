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Wohnimmobilien in Laibach, Slowenien

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45 immobilienobjekte total found
Haus in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 161 m²
AN EXCELLENT OPPORTUNITY!   FULLY EQUIPPED, MODERN SEMI-DETACHED HOUSE Location: Lj…
$1,45M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 125 m²
$1,09M
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Haus 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: ein modernes Reihenhaus in der gut geplanten Wohnanlage Zeleni Gaj in Brdo, Ljublja…
$1,45M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 101 m²
$448,098
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 214 m²
$1,74M
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 1/2
Die Villa Stanežiče ist ein modernes, hochwertig geplantes Vierfamilien-Doppelhaus, eingebet…
$1,10M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 286 m²
$2,34M
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Haus in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Haus in 5 Gehminuten von Tivoli Center und Park, LubljanaEinfamilienhaus in einer ruhigen gr…
$760,233
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit einer großen Sommerterrasse und Blick auf das Schloss Lubljana …
$1,15M
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Haus in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 263 m²
Haus im Zentrum von LjubljanaIn einer der attraktivsten Gegenden von Ljubljana, in einem ruh…
$2,41M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 109 m²
$1,16M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/3
$529,612
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/3
Neue möblierte Wohnung in Ljubljana, im ersten biophilen LCD in SlowenienZwei-Zimmer-Wohnung…
$529,004
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Kauf einer wunderschönen Wohnung in e…
$723,479
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Penthouse in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
AUSSCHLIESSLICHKEIT: DUPLEX-PENTHOUSE MIT EINER SICHT AUF LJUBLJANALage: Ljubljana-Trnovo, n…
$3,65M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 208 m²
$1,04M
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Haus in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Haus
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 286 m²
Modernes Haus im Zentrum von LjubljanaIn einer günstigen Lage, in unmittelbarer Nähe zum Zen…
$2,34M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 452 m²
Stockwerk 6/7
$4,58M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 91 m²
Drei-Zimmer-Wohnung in einer der beliebtesten Gegenden von Ljubljana, in BejigradWir machen …
$626,086
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 720 m²
Aparthotel vor dem Aqualune Water Park.Touristischer Komplex von 7 Wohnungen (6 Wohnungen un…
$1,86M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 168 m²
$799,710
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 225 m²
Etagenzahl 3
Haus in 5 Gehminuten von Tivoli Center und Park, LubljanaEinfamilienhaus in einer ruhigen gr…
$767,857
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 205 m²
ABOVE-STANDARD - SICHERHEITStandort: Ljubljana-BežigradBaujahr: 2024Energiezertifikat: A2 (1…
$1,04M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
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Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 163 m²
$952,986
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 263 m²
$2,40M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 92 m²
$751,985
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 90 m²
$629,052
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Stockwerk 3/4
Eingebettet im lebendigen Mestni Trg im Stadtzentrum von Ljubljana, bietet diese vollständig…
$1,46M
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Villa in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Villa
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 348 m²
$1,72M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 120 m²
$1,02M
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Immobilienangaben in Laibach, Slowenien

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