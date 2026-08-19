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Wohnungen in Laibach, Slowenien

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3 Zimmer
6
21 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Stockwerk 1/2
Die Villa Stanežiče ist ein modernes, hochwertig geplantes Vierfamilien-Doppelhaus, eingebet…
$1,10M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 153 m²
Stockwerk 1/3
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit einer großen Sommerterrasse und Blick auf das Schloss Lubljana …
$1,15M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/3
$529,612
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/3
Neue möblierte Wohnung in Ljubljana, im ersten biophilen LCD in SlowenienZwei-Zimmer-Wohnung…
$529,004
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Wir präsentieren eine außergewöhnliche Gelegenheit zum Kauf einer wunderschönen Wohnung in e…
$723,479
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Penthouse in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
AUSSCHLIESSLICHKEIT: DUPLEX-PENTHOUSE MIT EINER SICHT AUF LJUBLJANALage: Ljubljana-Trnovo, n…
$3,65M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 452 m²
Stockwerk 6/7
$4,58M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 91 m²
Drei-Zimmer-Wohnung in einer der beliebtesten Gegenden von Ljubljana, in BejigradWir machen …
$626,086
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 168 m²
$799,710
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 205 m²
ABOVE-STANDARD - SICHERHEITStandort: Ljubljana-BežigradBaujahr: 2024Energiezertifikat: A2 (1…
$1,04M
MwSt.
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 92 m²
$751,985
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 90 m²
$629,052
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Stockwerk 3/4
Eingebettet im lebendigen Mestni Trg im Stadtzentrum von Ljubljana, bietet diese vollständig…
$1,46M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 120 m²
$1,02M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 154 m²
Stockwerk 1/3
Moderne 3-Zimmer-Wohnung mit einer großen Sommerterrasse und Blick auf das Schloss Lubljana …
$1,14M
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 168 m²
Neue Vier-Zimmer-Wohnung mit Atrium in Ljubljana.Parmova Street ist ein neues städtisches Wo…
$803,580
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Wohnung in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Fläche 92 m²
Luxus-Wohnung mit 3 Schlafzimmern im nächsten Vorort von Ljubljana.Eine Drei-Zimmer-Wohnung …
$912,488
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Stockwerk 3/4
Im Herzen von Ljubljana gelegen, strahlt dieses außergewöhnliche 2-Zimmer-Apartment zeitlose…
$1,39M
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Wohnung 4 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 4 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 203 m²
Stockwerk 15/15
Erleben Sie den ultimativen urbanen Luxus im Herzen von Ljubljana. Diese exklusiven Penthäus…
$1,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Die Wohnung befindet sich auf drei Ebenen:Ebene 1: helles und geräumiges Wohnzimmer, inklusi…
$2,27M
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Wohnung 5 zimmer in Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Wohnung 5 zimmer
Upravna Enota Ljubljana, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 390 m²
Die Wohnungen sind Teil eines exklusiven Gebäudes im Herzen von Ljubljana, der Hauptstadt Sl…
$5,28M
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Immobilienangaben in Laibach, Slowenien

mit Terrasse
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