  1. Realting.com
  2. Slowenien
  3. Einwanderungsprogramme
  4. Niederlassungserlaubnis in Slowenien

Niederlassungserlaubnis in Slowenien

Slowenien Slowenien
Erhaltsfrist: von 1 monate
Kosten: von
$30,000
;
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Niederlassungserlaubnis
Eine Anfrage hinterlassen

Über das Einwanderungsprogramm

Umfassender Dienst für die Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage eines Unternehmens:

  • Anmeldung
  • Bankkonto
  • Aufenthaltserlaubnis für den Gründer

Zusätzliche Leistungen:

  • Suche nach Immobilien für Büro und andere Zwecke für Unternehmen oder für das Leben
  • Genehmigungsdokumentation für Unternehmen
  • Unternehmensunterstützung (Gesetzgeber + Buchhalter)
Vorteile
Erhaltsfrist
Erhaltsfrist
von 1 monate
Kosten
Kosten
von
$30,000
Dauer
Dauer
1 monate
Sie sehen gerade
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Slowenien Slowenien
von
$30,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Reichen Sie Ihren Antrag bei einem Einwanderungsberater ein
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Einwanderungsprogramme
Niederlassungserlaubnis
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Niederlassungserlaubnis in Slowenien
Slowenien Slowenien
von
$1,570
Einwanderung Programmtyp Niederlassungserlaubnis
Erhaltsfrist von 2 monate
Das optimale Schema wird ausgewählt und es wird bis zum Moment des Erhalts von Dokumenten vollständig unterstützt. Es enthält die Ausführung aller Dokumente, in Fällen und deren Einreichung bei staatlichen Stellen, eine Option online ohne Ihre persönliche Präsenz
Einwanderungsberater
NovusPro
Eine Anfrage stellen