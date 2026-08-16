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Wohnimmobilien in Bratislava, Slowakei

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8 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Staré Mesto, Slowakei
Haus 8 zimmer
Staré Mesto, Slowakei
Zimmer 8
Schlafräume 3
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
# 2024E.(Seufzt) Es geht um eine Luxus-Show in Star Mesa BratislavaWir reden davon, eine exk…
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Wohnung 3 zimmer in Kaltenbrunn, Slowakei
Wohnung 3 zimmer
Kaltenbrunn, Slowakei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
🏢 Geräumige 4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Nähe von Dubravka, Bratislava📌 Eigenschaften…
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Haus in Staré Mesto, Slowakei
Haus
Staré Mesto, Slowakei
Etagenzahl 2
#2031E 🏰 Zum Verkauf eine moderne Villa in der Altstadt mit Panoramablick auf Bratislava Cas…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 4 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/8
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Wohnung in Bratislava, Slowakei
Wohnung
Bratislava, Slowakei
Fläche 96 m²
1524.Es ist wie eine elegante 3-Zimmer-Wohnung in einem Kult, Sky Park Linse.Dieses prestige…
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Wohnung 3 zimmer in Bischdorf, Slowakei
Wohnung 3 zimmer
Bischdorf, Slowakei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 3/13
#2028E. 🏢 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf ohne Reparatur in Podunai Biskupitsy (Dolné hony dist…
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Karlsdorf, Slowakei
Wohnung
Karlsdorf, Slowakei
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Площадь квартиры: 111 …
$476,973
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Haus 3 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Haus 3 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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Immobilienangaben in Bratislava, Slowakei

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