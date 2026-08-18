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Häuser in Bratislavský kraj, Slowakei

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Haus in Zankendorf, Slowakei
Haus
Zankendorf, Slowakei
#2029E 🏡 Zu verkaufen 4-Zimmer-Wohnung (Halbduplex) in Plavecký Štvrtok📌 Eigenschaften:• Woh…
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Haus 8 zimmer in Staré Mesto, Slowakei
Haus 8 zimmer
Staré Mesto, Slowakei
Zimmer 8
Schlafräume 3
Fläche 720 m²
Etagenzahl 3
# 2024E.(Seufzt) Es geht um eine Luxus-Show in Star Mesa BratislavaWir reden davon, eine exk…
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Haus 7 zimmer in Militärbezirk Marchauen, Slowakei
Haus 7 zimmer
Militärbezirk Marchauen, Slowakei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
# 2025E. (Seufzt) Sie vermisst eine Villa mit einem großen Revier in Zagora, 30 Meilen von B…
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Haus in Staré Mesto, Slowakei
Haus
Staré Mesto, Slowakei
Etagenzahl 2
#2031E 🏰 Zum Verkauf eine moderne Villa in der Altstadt mit Panoramablick auf Bratislava Cas…
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Haus 3 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Haus 3 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 006 m²
We offer K   selling the villa in Bratislava-pod.biskupicach Square Square Square 1006m2 Hou…
$1,35M
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