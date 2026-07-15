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Bungalows in Slowakei

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Bungalow 5 zimmer in Mala Ida, Slowakei
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Bungalow 5 zimmer
Mala Ida, Slowakei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 907 m²
Architekt entworfene passive Holz Haus am Wald – Panský les, Malá IdaEin von Architekten ent…
$1,02M
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