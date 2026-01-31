Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Subotica, Serbien

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in City of Subotica, Serbien
Haus 4 zimmer
City of Subotica, Serbien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
$53,946
Haus 3 zimmer in City of Subotica, Serbien
Haus 3 zimmer
City of Subotica, Serbien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Etagenzahl 1
🌿 Familienhaus in der malerischen Gegend von Vojvodina 🏡✨Wir laden Sie ein, der Besitzer ein…
$52,767
Immobilienangaben in Subotica, Serbien

