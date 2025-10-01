Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Serbien

1 immobilienobjekt total found
DEVELOPMENT PROJECT in Stadt Nisch, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Stadt Nisch, Serbien
Fläche 51 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 4,5 MW Solarkraftwerk, für das bereits Anschlussbe…
$815,014
