Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Babusnica Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Babusnica Municipality, Serbien

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
DEVELOPMENT PROJECT in Crvena Jabuka, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbien
Fläche 150 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 10 MW Solarkraftwerk. Es wurde eine 30-jährige Lea…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen