Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung
  5. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Serbien

Zentralserbien
6
Cajetina Municipality
5
Zlatibor
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Zlatibor, Serbien
Wohnung 2 zimmer
Zlatibor, Serbien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Moderne Wohnung zum Verkauf in ZlatiborWir bieten Ihrer Aufmerksamkeit eine schöne Wohnung i…
$88,309
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Serbien

1 Zimmer

Immobilienangaben in Serbien

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen