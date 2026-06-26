Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Saudi-Arabien
  3. Muhafazat Baq`a'
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Muhafazat Baq`a', Saudi-Arabien

;
wohnungen
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 40 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194656Preis: 63,456 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,66 m2Terrasse:…
$72,190
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194658Preis: 66,878 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,34 qmBoden: 3F…
$76,083
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/6
ID 34194660Preis: 98,736 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 61,71 m2Boden: 1F…
$112,326
Eine Anfrage stellen
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/6
ID 34194666Preis: 106,820 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 61.04 m2Boden: 3…
$121,523
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/6
ID 34194654Preis: 60,543 Euro Bevölkerung: Der StrandZimmer: 1Gesamtfläche: 39,06 m2Terrasse…
$68,876
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Wohnung 2 zimmer
Provinz Ha'il, Saudi-Arabien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 2/6
ID 34194662Preis: 103,309 EuroBevölkerung: Der StrandZimmer: 2Gesamtfläche: 60.77 m2Boden: 2…
$117,529
Eine Anfrage stellen
TekceTekce

Immobilienangaben in Muhafazat Baq`a', Saudi-Arabien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen