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Villen mit Swimmingpool in Russland

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Moskau
3
Nischni Nowgorod
3
Föderationskreis Wolga
31
Oblast Nischni Nowgorod
31
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1 immobilienobjekt total found
Villa 8 zimmer in Moskau, Russland
Villa 8 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Es gibt nur 6 Villen in Lavrushinsky. Sie haben mehrere Etagen für die Planung zu Ihren Wüns…
$25,30M
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