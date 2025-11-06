Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Moskau
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Moskau, Russland

1 immobilienobjekt total found
Villa in Moskau, Russland
Villa
Moskau, Russland
Schlafräume 5
Fläche 980 m²
Etagenzahl 6
1 — Entrance 1 — Floor B1+B2 — Apartment number 979.5 m² — Area 5+ — Bedroom XXL — Size   …
$35,26M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Moskau, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen