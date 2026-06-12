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Gewerbeimmobilien in Udelnaja, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 120 m² in Udelnaja, Russland
Gewerbefläche 120 m²
Udelnaja, Russland
Fläche 120 m²
Objektnummer: 1002. Separates Gebäude 120m2 mit Panoramafenstern, auf einem Grundstück von 6…
$229,246
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