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Gewerbeimmobilien in Wnukowo, Russland

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lagerräume
5
6 immobilienobjekte total found
Lager 15 000 m² in Wnukowo, Russland
Lager 15 000 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 15 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes Lager der Klasse A. d Moskau, Bezirk Vnukovo, Dorf Krekshino, Terminal…
$227,607
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Lager 2 545 m² in Wnukowo, Russland
Lager 2 545 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 2 545 m²
Stockwerk 1
A Klasse Die Produktionsstätte B wird zur Miete angeboten. d Moskau, Siedlung Moskovsky, Dor…
$77,488
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Gewerbefläche 53 293 m² in Wnukowo, Russland
Gewerbefläche 53 293 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 53 293 m²
Klasse Ein Business Center ist ein Bürokomplex mit variablen Stockwerken von 6 bis 8 Etagen.…
$94,61M
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TekceTekce
Lager 21 015 m² in Wnukowo, Russland
Lager 21 015 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 21 015 m²
Stockwerk 1
Das Lagerteil ist einstöckig, mit einem eingebauten Block von Verwaltungs- und Haushaltsräum…
$239,594
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Lager 1 647 m² in Wnukowo, Russland
Lager 1 647 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 1 647 m²
Stockwerk 3
ID: w12384 Ein isoliertes Lager der Klasse B wird zur Miete angeboten. Moskau, Marushkinskoy…
$20,827
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Lager 1 955 m² in Wnukowo, Russland
Lager 1 955 m²
Wnukowo, Russland
Fläche 1 955 m²
Stockwerk 1
A Klasse C beheiztes warmes Lager wird zur Miete angeboten. d Moskau, Tolstopaltsevo Dorf, S…
$15,957
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