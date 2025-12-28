Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Kommunarka
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Kommunarka, Russland

3 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 123 m² in Kommunarka, Russland
Gewerbefläche 123 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 123 m²
Komfortables Büro im Prokshino Business Quarter. Das Hotel liegt bei der Ausfahrt der Proksh…
$243,682
Büro 1 080 m² in Kommunarka, Russland
Büro 1 080 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 1 080 m²
Stockwerk 11
ID: L6801 Unvollendeter Büroraum Fläche: 1080.1m2 Boden: 11 Deckenhöhe: 3.4m Über das Gebäu…
$3,15M
Gewerbefläche 137 m² in Kommunarka, Russland
Gewerbefläche 137 m²
Kommunarka, Russland
Fläche 137 m²
Stockwerk 1
Komfortables Büro im Prokshino Business Quarter. Das Hotel liegt bei der Ausfahrt der Proksh…
$526,411
