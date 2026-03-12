Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Rajon Odinzowo
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Rajon Odinzowo, Russland

lagerräume
10
10 immobilienobjekte total found
Lager 20 000 m² in Malye Vazemy, Russland
Lager 20 000 m²
Malye Vazemy, Russland
Fläche 20 000 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes C-Lager. Moscow region, d Odintsovo, Small Vyazemy village, 1, 1 Stock…
$298,178
Eine Anfrage stellen
Lager 7 288 m² in Cascy, Russland
Lager 7 288 m²
Cascy, Russland
Fläche 7 288 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Komplexes: 7,288 m2 7 Lagerhäuser mit einer Gesamtfläche von 6026 m2 Verwal…
$5,11M
Eine Anfrage stellen
Lager 7 288 m² in Cascy, Russland
Lager 7 288 m²
Cascy, Russland
Fläche 7 288 m²
Stockwerk 1
Gesamtfläche des Komplexes: 7,288 m2 7 Lagerhäuser mit einer Gesamtfläche von 6026 m2 Verwal…
$69,850
Eine Anfrage stellen
Lager 15 153 m² in Malye Vazemy, Russland
Lager 15 153 m²
Malye Vazemy, Russland
Fläche 15 153 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes C-Lager. Moscow region, d Odintsovo, Small Vyazemy village, 1, 1 Stock…
$225,914
Eine Anfrage stellen
Lager 8 208 m² in Malye Vazemy, Russland
Lager 8 208 m²
Malye Vazemy, Russland
Fläche 8 208 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein warmes C-Lager. Moscow region, d Odintsovo, Small Vyazemy village, 1, 1 Stock…
$122,372
Eine Anfrage stellen
Lager 2 000 m² in Odinzowo, Russland
Lager 2 000 m²
Odinzowo, Russland
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 1
ID: w12097 Klasse "B" Lagerfläche wird zur Miete angeboten. Lage: Moscow Region, Odintsovo, …
$38,337
Eine Anfrage stellen
Lager 3 700 m² in Kubinka, Russland
Lager 3 700 m²
Kubinka, Russland
Fläche 3 700 m²
Stockwerk 1
ID: w8406 Wir bieten Ihnen einen Immobilienkomplex der Klasse B, Fläche 3400 m2, 42 km von M…
$3,45M
Eine Anfrage stellen
Lager 1 500 m² in Rajon Odinzowo, Russland
Lager 1 500 m²
Rajon Odinzowo, Russland
Fläche 1 500 m²
Stockwerk 1
ID: w11530 Ein unbeheizter Hangar von 1500 m2 wird zur Miete angeboten. Lage: Region Moskau,…
$13,418
Eine Anfrage stellen
Lager 1 575 m² in Bolschije Wjasjomy, Russland
Lager 1 575 m²
Bolschije Wjasjomy, Russland
Fläche 1 575 m²
Stockwerk 1
Ein Immobilienkomplex, bestehend aus Immobilien und Grundstück zur Lagerung, wird zur Miete …
$10,066
Eine Anfrage stellen
Lager 11 400 m² in Golizyno, Russland
Lager 11 400 m²
Golizyno, Russland
Fläche 11 400 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf wird eine beheizte warme Lagerklasse B+ angeboten. Moscow region, d Odintsovo, g…
$16,88M
Eine Anfrage stellen
